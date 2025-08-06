Türkiye-Çin Ticaret Açığı Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Çin Ticaret Açığı Rekor Kırdı

06.08.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te Türkiye, Çin'den 44,9 milyar dolar ithalat yaparak büyük bir ticaret açığı verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası ticaretteki artan etkisi tüm dünyada tartışılıyor. Çin ile yapılan ticarette büyük açık veren ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, Çin'in en çok ürün sattığı 27'nci en çok ürün aldığı 58'inci ülke, 2024 yılında Çin ile yapılan dış ticaretteki açığımız 13 kattan fazla oldu.

Çin'in dünya ekonomisi üzerindeki etkileri birçok ülkede tartışma konusu olmaya devam ediyor. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla dünya gündemine düşen gümrük vergileri ve Çin ile yapılan dış ticaretteki açık birçok ülkenin de gündeminde. Çin, 2024 yılında 990 milyar dolarlık ticaret fazlasıyla rekor kırdı. İhracat yüzde 5,9 artarken, ithalat sadece yüzde 1,1 büyüdü. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü'ne göre Çin, dünya genelindeki sanayi üretiminin üçte birini tek başına gerçekleştiriyor. ABD Ticaret Temsilciliğinin verilerine göre, 2024'te ABD, Çin'e 143,5 milyar dolar değerine ürün ihraç ederken, bu ülkeden 438,9 milyar dolarlık ürün ithal etti. Çin, aynı yıl Avrupa Birliği ülkelerine 519 miyar euro değerinde ürün ihraç etti, AB'nin Çin'e ihracatı ise 213,3 milyar euro oldu.

Türkiye-Çin dış ticaretinde de benzer bir durum gözleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekonomik Araştırmalar Mart 2025 verilerine göre 2024 yılında Türkiye, Madencilik ürünleri (1.691,8 milyar dolar), Kimyevi ürünler (552,3 milyon dolar), su ürünleri ve hayvansal mamuller (152,7 milyon dolar) başta olmak üzere Çin'e toplamda 3.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Çin'den yapılan ihracat ise bu rakamın 13 katından fazla oldu. 2024 yılında Çin'den ithalat 44,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin'den yapılan ithalatta 13,7 milyar dolarla elektronik ürünler birinci sırada yer aldı. Bunu 7 milyar dolarlık ithalatla kimyevi maddeler ve 5.1 milyar dolarlık ithalat ile makine/aksamları takip etti.

2024 yılında Türkiye, Çin'in en çok ürün sattığı 27'nci ülke olurken, ürün aldığı 58'inci ülke oldu.

Son yıllarda Çin ile yapılan dış ticaret ise şöyle gerçekleşti:

Türkiye, Çin'e 2015 yılında 2 milyar 501 milyon dolarlık ihracat yaparken aynı yıl 25 milyar 284 milyon dolarlık ithalat yaptı.

2016 yılında 2 milyar 379 milyon dolarlık ihracat, 24 milyar 852 milyon dolar ithalat,

2017 yılında 3 milyar 38 milyon dolar ihracat, 23 milyar 754 milyon ithalat,

2018 yılında 3 milyar 79 milyon dolar ihracat, 21 milyar 506 milyon dolar ithalat,

2019 yılında 2 milyar 726 milyon dolar ihracat, 19 milyar 128 milyon dolar ithalat,

2020 yılında 2 milyar 866 milyon dolar ihracat, 23 milyar 41 milyon dolar ithalat,

2021 yılında 3 milyar 663 milyon dolar ihracat, 32 milyar 238 milyon dolar ithalat,

2022 yılında 3 milyar 281 miyar dolar ihracat, 41 milyar 355 milyon dolar ithalat,

2023 yılında 3 milyar 306 milyon dolar ihracat, 45 milyar 48 milyon ithalat gerçekleşti.

Bu yılın ilk 7 aylık verilerine göre ise Çin, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke oldu. İlk 7 aylık veriler şöyle oldu: 2025 Ocak ayında Çin'den 4 milyar 86 milyon dolar, Şubat ayında 3 milyar 546 milyon dolar, Mart ayında 3 milyar 996 milyon dolar, Nisan ayında 4 milyar 177 milyon dolar, Mayıs ayında 4 milyar 316 milyon dolar, Haziran ayında 3 milyar 833 milyon dolar, Temmuz ayında 4 milyar 637 milyon dolar olmak üzere toplamda 19 milyar 895 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Çin Ticaret Açığı Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
11:03
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:24
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu
''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
15:12
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
15:01
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 11:25:08. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Çin Ticaret Açığı Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.