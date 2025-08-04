Türkiye, Çinli turistler açısından en hızlı büyüyen turizm pazarı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Çinli turistler açısından en hızlı büyüyen turizm pazarı oldu

Türkiye, Çinli turistler açısından en hızlı büyüyen turizm pazarı oldu
04.08.2025 11:22
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Jiang, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında, Uçhisar beldesinde Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğince gerçekleştirilen "Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi" etkinliğine katıldı.

Jiang, AA muhabirine, köklü tarihi, zengin kültürü ve turistik alanlarıyla Türkiye'nin son yıllarda dünya çapında tanınan bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Çinli seyahatseverler için Türkiye'deki turizm merkezlerinin ilgi çekici olduğunu vurgulayan Jiang, "Türkiye, Çinli turistleri cezbediyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında belirgin bir artış yaşandı. 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turist Türkiye'ye geldi. Bir önceki yılla kıyas edilirse yüzde 65,1 artışla uluslararası ziyaretçiler arasında en hızlı büyüyen pazar olmuştur." diye konuştu.

" Kapadokya, dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor"

Türkiye'de 6 ayı aşkın süredir görev yaptığını, Anadolu'nun görkemli ve kadim medeniyetlerine tanıklık ettiğini vurgulayan Jiang, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla daha da güçleneceğine, bunun da turizme olumlu yansıyacağına inancını dile getirdi.

Jiang, Türkiye'deki birçok turizm bölgesinin yanı sıra Kapadokya'nın da Çinli turistlerce mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çin ve Türkiye'nin kültür ve turizm işbirliğinde dikkat çekici ve zengin sonuçlar alındı. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında turizm işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmış, turistik altyapının kolaylaştırılması, uçak seferlerinin artırılması, çevrim içi tanıtım platformlarının oluşturulması ve kültürel gösterilerin düzenlenmesi gibi alanlarda etkili işbirliği gerçekleştirilmiştir. Kısa bir süre önce iki ülkenin sivil havacılık makamları, yolcu seferi hakkını büyük ölçüde yükseltmiştir. Gelecekte iki taraf, tarih, kültür, sanat ve arkeoloji gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirerek, karşılıklı anlayışı daha da artıracak ve daha fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini teşvik edecektir. Kapadokya, dünya harikası, eşsiz ve büyüleyici tarihi yerleri, yeryüzü şekli ve zengin turistik etkinlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor. Çin halkı Kapadokya'yı romantik Türkiye'nin önemli bir kültürel simgesi ve mutlaka gezilmesi gereken bir yer olarak görüyor. Bunun dışında Kapadokya, kadim İpek Yolu üzerinden geçen gezginler için önemli bir durak."

"Geçen yıl ikili ticaret hacmi 48,3 milyar dolara ulaştı"

Jiang, İpek Yolu'nun tarih boyunca Çin ve Türkiye'yi birbirine sıkıca bağlayarak, tarihe geçen dostane işbirliklerine zemin hazırladığını, Türkiye'nin "Kuşak ve Yol Girişimi"nin doğal ortaklarından olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artış gösterdiğini, Türkiye'nin Çin'in büyük ticaret ortaklarından biri haline geldiğini dile getiren Jiang, "Son yıllarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak ilgisi ve liderliğinde Çin-Türkiye ilişkileri olumlu gelişme eğilimini koruyor. Kuşak ve Yol Girişimi'nin Orta Koridor Planı ile uyumlaştırılması hız kazanmış, her düzeydeki ikili temaslar çoğalmıştır. Her alandaki somut işbirliğinde olumlu ilerlemeler kaydediliyor. Geçtiğimiz yıl 48,3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmiyle Çin, Türkiye'nin dünyadaki ikinci en büyük ticaret ortağı konumuna yükselmiştir." diye konuştu.

Jiang, "Kuşak ve Yol Girişimi" çerçevesinde hükümetler arası işbirliği anlaşmasının imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini, bu süreçte gelişen işbirliğiyle her iki ülkenin de kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yeşil kalkınma gerçekleştirmesi ve küresel değer zincirinde yükselmesi için Çinli işletmelerin Türkiye'ye yatırım yapmasının ülkesince teşvik edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Çinli turistler açısından en hızlı büyüyen turizm pazarı oldu - Son Dakika

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