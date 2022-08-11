Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 950 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 509 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 218 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 16 milyon dolar net borçlandı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 416 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar olmak üzere toplam 643 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 39 milyon dolarlık, genel hükümet 67 milyon dolarlık ve diğer sektörler 264 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde haziranda net 1 milyar 960 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Haziran 2022 Haziran 2022 Ocak-Haziran A- CARİ İŞLEMLER HESABI -13.364 -3.458 -32.444 1. İhracat 103.827 23.301 125.749 2. İthalat 117.246 29.727 166.711 Mal Dengesi -13.419 -6.426 -40.962 3. Hizmet Gelirleri 19.558 7.646 33.051 4. Hizmet Giderleri 13.534 3.622 18.574 Mal ve Hizmet Dengesi -7.395 -2.402 -26.485 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.510 411 3.622 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 10.198 1.357 9.045 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -14.083 -3.348 -31.908 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 719 -110 -536 B. SERMAYE HESABI -19 0 -14 C. FİNANS HESABI -13.814 2.486 -2.602 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.855 751 2.507 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.516 1.701 5.452 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -236 870 4.214 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.716 -708 -7.189 11.1. Hisse Senetleri -1.808 -509 -3.358 11.2. Borç Senetleri 3.524 -199 -3.831 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.024 2.845 9.430 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 3 0 -5 12.3. Bankalar 6.337 1.535 4.943 12.4. Diğer Sektörler 2.684 1.310 4.492 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 18.225 987 20.490 13.1. Merkez Bankası 4.797 133 4.005 13.2. Genel Hükümet -251 -67 309 13.3. Bankalar 5.354 448 8.136 13.4. Diğer Sektörler 8.325 473 8.040 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 431 -5.944 -29.856 D. NET HATA VE NOKSAN 6.833 3.984 17.508 GENEL DENGE -7.264 1.960 12.348 E. REZERV VARLIKLAR 7.264 -1.960 -12.348 14. Resmi Rezervler 7.264 -1.960 -12.348 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti)