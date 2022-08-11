Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
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Ödemeler dengesi (2)

11.08.2022 10:46
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 950 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 950 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, haziranda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 509 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 218 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 16 milyon dolar net borçlandı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları haziranda 416 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar olmak üzere toplam 643 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 1 milyar 39 milyon dolarlık, genel hükümet 67 milyon dolarlık ve diğer sektörler 264 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde haziranda net 1 milyar 960 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Haziran2022 Haziran2022 Ocak-Haziran
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-13.364-3.458-32.444
1. İhracat103.82723.301125.749
2. İthalat117.24629.727166.711

 Mal Dengesi-13.419-6.426-40.962
3. Hizmet Gelirleri19.5587.64633.051
4. Hizmet Giderleri13.5343.62218.574

 Mal ve Hizmet Dengesi-7.395-2.402-26.485
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.5104113.622
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler10.1981.3579.045

 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-14.083-3.348-31.908
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler719-110-536
B.SERMAYE HESABI-190-14
C.FİNANS HESABI-13.8142.486-2.602
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.8557512.507
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.5161.7015.452
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-2368704.214
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.716-708-7.189
11.1. Hisse Senetleri-1.808-509-3.358
11.2. Borç Senetleri3.524-199-3.831
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9.0242.8459.430
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet30-5
12.3. Bankalar6.3371.5354.943
12.4. Diğer Sektörler2.6841.3104.492
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu18.22598720.490
13.1. Merkez Bankası4.7971334.005
13.2. Genel Hükümet-251-67309
13.3. Bankalar5.3544488.136
13.4. Diğer Sektörler8.3254738.040

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları431-5.944-29.856
D.NET HATA VE NOKSAN6.8333.98417.508

GENEL DENGE-7.2641.96012.348
E.REZERV VARLIKLAR7.264-1.960-12.348
14. Resmi Rezervler7.264-1.960-12.348
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000

(Bitti)

YORUMLAR
500
Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu Merkez Bankası: Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı Merkez Bankası: Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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