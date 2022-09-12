Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
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Ödemeler dengesi (2)

12.09.2022 10:20
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 252 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 631 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 252 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 631 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 631 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 222 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 173 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 13 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 983 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 287 milyon dolar olmak üzere toplam 698 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 801 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 525 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda net 4 milyar 423 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Temmuz2022 Temmuz2022 Ocak-Temmuz

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-13.677-4.010-36.672
1. İhracat120.23518.582144.189
2. İthalat136.80027.890194.556
Mal Dengesi-16.565-9.308-50.367
3. Hizmet Gelirleri25.3829.05342.027
4. Hizmet Giderleri15.8483.27521.864
Mal ve Hizmet Dengesi-7.031-3.530-30.204
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.0476744.295
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler11.4781.23310.279
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-14.462-4.089-36.188
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler78579-484
B.SERMAYE HESABI-38-17-31
C.FİNANS HESABI-17.471-2.977-4.431
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.2454062.913
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.1256586.110
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-3652074.421
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu3.521-424-7.645
11.1. Hisse Senetleri-1.901-222-3.580
11.2. Borç Senetleri5.422-202-4.065
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9.4652.33213.578
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet30-5
12.3. Bankalar5.9941.2786.340
12.4. Diğer Sektörler3.4681.0547.243
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu19.1705.68826.878
13.1. Merkez Bankası4.7154644.469
13.2. Genel Hükümet-273330
13.3. Bankalar5.6828939.039
13.4. Diğer Sektörler8.8004.32813.040
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları3.756-1.050-32.272
D.NET HATA VE NOKSAN10.2085.47324.347
GENEL DENGE-13.964-4.4237.925
E.REZERV VARLIKLAR13.9644.423-7.925
14. Resmi Rezervler13.9644.423-7.925
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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