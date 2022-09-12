Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 252 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 631 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 631 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 222 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 173 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 13 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 983 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 287 milyon dolar olmak üzere toplam 698 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 801 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 525 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda net 4 milyar 423 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Temmuz 2022 Temmuz 2022 Ocak-Temmuz A- CARİ İŞLEMLER HESABI -13.677 -4.010 -36.672 1. İhracat 120.235 18.582 144.189 2. İthalat 136.800 27.890 194.556 Mal Dengesi -16.565 -9.308 -50.367 3. Hizmet Gelirleri 25.382 9.053 42.027 4. Hizmet Giderleri 15.848 3.275 21.864 Mal ve Hizmet Dengesi -7.031 -3.530 -30.204 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.047 674 4.295 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.478 1.233 10.279 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -14.462 -4.089 -36.188 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 785 79 -484 B. SERMAYE HESABI -38 -17 -31 C. FİNANS HESABI -17.471 -2.977 -4.431 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.245 406 2.913 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.125 658 6.110 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -365 207 4.421 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 3.521 -424 -7.645 11.1. Hisse Senetleri -1.901 -222 -3.580 11.2. Borç Senetleri 5.422 -202 -4.065 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.465 2.332 13.578 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 3 0 -5 12.3. Bankalar 5.994 1.278 6.340 12.4. Diğer Sektörler 3.468 1.054 7.243 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 19.170 5.688 26.878 13.1. Merkez Bankası 4.715 464 4.469 13.2. Genel Hükümet -27 3 330 13.3. Bankalar 5.682 893 9.039 13.4. Diğer Sektörler 8.800 4.328 13.040 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 3.756 -1.050 -32.272 D. NET HATA VE NOKSAN 10.208 5.473 24.347 GENEL DENGE -13.964 -4.423 7.925 E. REZERV VARLIKLAR 13.964 4.423 -7.925 14. Resmi Rezervler 13.964 4.423 -7.925 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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