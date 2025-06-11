Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN\'ın satış rakamı

Türkiye, Endonezya'ya KAAN uçağı ihraç edecek. Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi. Erdoğan, "KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." bilgisini verdi.

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

"Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya teşekkürlerini iletti.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"12-15 MİLYAR DOLARLIK PAKET"

SavunmaSanayiST'ye konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın Endonezya'ya ihracatıyla ilgili, "Bu başarı Türkiye'nin başarısı. Endonezya'ya 48 KAAN satışı planlıyoruz. İlk teslimat 2030'lu yıllarda olacak. Teslimatlar yerli motorla yapılacak. 12-15 milyar dolar arası bir değere sahip."

TEK KALEMDE EN BÜYÜK İHRACAT

Bu sözleşmenin toplam değeri 12-15 milyar dolardan daha yüksek tutara sahip. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat başarısı olarak kayıtlara geçti.

KAAN savaş uçağı, henüz 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olmasına rağmen, uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Endonezya ile yapılan bu ihracat anlaşması, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı geliştirme kapasitesine olan güveni ortaya koydu.