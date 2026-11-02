Türkiye'de 2 bin megavatlık güneş santralinde ana yüklenici için Çinliler öne çıktı - Son Dakika
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Türkiye'de 2 bin megavatlık güneş santralinde ana yüklenici için Çinliler öne çıktı

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Türkiye\'de 2 bin megavatlık güneş santralinde ana yüklenici için Çinliler öne çıktı
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Suudi Arabistan, Sivas ve Karaman Taşeli'de kuracağı 2 bin megavatlık güneş santrali için ana yüklenici seçiminde son aşamaya geldi. Çinliler'in ana yüklenici olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak henüz kesinleşmedi; inşaatın yeni yılın ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA)  - Suudi Arabistan, Türkiye'de Karaman Taşeli ve Sivas'a inşa edeceği toplam 2 bin megavatlık güneş santrali için ana yüklenici  firma seçiminde son aşamaya geldi. Suudi Arabistan, gerek mali gerekse de teknik yeterliğe sahip şirketlerden kısa bir liste oluşturdu. Rakiplerine göre teknik ve mali konularda öne çıktığı belirtilen Çinliler'in, milyarlarca dolarlık projenin yapımında ana yüklenici olarak yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu yatırımın, yeni yılın ikinci çeyreğinde inşaatına başlanması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında Türkiye'de yapılacak güneş santrali yatırımlarına yönelik hükümetlerarası anlaşma, bir süre önce TBMM'de onaylandı.

Buna göre Suudi Arabistan, Türkiye'de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projeleri geliştirecek.

Faz-1 olarak adlandırılan ilk aşamada, Sivas ve Karaman Taşeli'de 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş enerji santrali kurulacak.

Söz konusu yatırım için Suudi şirketlere kurumlar vergisi teşviki, yatırım anlaşması süresi boyunca, bir yatırım teşvik belgesi alınmasına gerek olmaksızın uygulanacak.

Türk tarafı, Suudi Arabistan'ın belirleyeceği şirket ya da şirketlere, her bir projenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak kullanılacak ekipman, malzeme, makine, alet, yedek parça ve sarf malzemelerinin Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ithalatı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ihracatı veya yeniden ihracatı hakkı tanıyacak.

Proje şirketi; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak.

ELEKTRİK AVRO ÜZERİNDEN ALINACAK

Santrallerden üretilecek elektriği, 30 yıl süreyle devlet şirketi Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) satın alacak.

Sivas Güneş Enerjisi Santrali alım tarifesi, ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitimine kadar olan dönem için KDV hariç 47,5 avro/MWh, projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitiminden itibaren ve sonrası için KDV hariç 23,415 avro/MWh olacak.

Taşeli Güneş Enerjisi Santrali'nde ise ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitimine kadar olan dönem için KDV hariç 47,5 avro/MWh, projenin ticari işletmeye başlama tarihinin beşinci yılının bitiminden itibaren ve sonrası için KDV hariç 19,950 avro/MWh ödenecek.

ÇİNLİLER ANA YÜKLENİCİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Suudi Arabistan, 2 bin megavatlık güneş santrali için ana yüklenici  firma seçimiyle ilgili çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Suudi Arabistan,  gerek mali gerekse de teknik yeterliğe sahip şirketlerden kısa bir liste oluşturdu.

Projeye yakın kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, rakiplerine göre teknik ve mali konularda öne çıkan Çinliler'in, milyarlarca dolarlık projenin yapımında ana yüklenici olarak yer almasının beklendiğini belirterek, "Bu aşamada Çinliler'in ana yüklenici olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii henüz kesinleşmediğini duyuyoruz. Bu konuda açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor" diye konuştu.

Kaynaklar, daha sonra alt yüklenicilerin belirleneceğini belirterek, "Bu aşamada Türkiye'den firmalar da projede yer alacak" dedi.

Söz konusu yatırımın inşaatına yeni yılın ikinci çeyreğinde başlanması bekleniyor. Suudi Arabistan'la avro üzerinden elektrik alım garantili güneş santrali yatırımının ardından 3 bin megavatlık da rüzgar santrali yatırımı yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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