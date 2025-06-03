Türkiye'de 2023 Elektrik Tüketimi Raporu

Türkiye'de 2023'te 289 bin 317 gigavatsaatlik elektrik tüketimi içinde sanayi yüzde 45 payla liderliğini korudu.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 2024 Yılı Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Raporu'nu yayımladı. TEDAŞ, söz konusu raporda küresel ve ulusal elektrik tüketim trendleri, Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı, sektörel tüketim dağılımları, iller bazında tüketim verileri, TEDAŞ'ın sektördeki rolü ve uluslararası karşılaştırmalar hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor.

Rapora göre, Türkiye'nin elektrik üretimi 2019'da 303 bin 897 gigavatsaat iken, 2023'te yüzde 9 artışla 331 bin 149 gigavatsaate yükseldi. 2023'te ithalat 6 bin 94 gigavatsaat, ihracat 2 bin 75 gigavatsaat, iletim kaybı 5 bin 600 gigavatsaat ve dağıtım kaybı 23 bin 993 gigavatsaat olarak kaydedildi.

Bu dönemde net tüketim ise yüzde 12,5 artışla 289 bin 317 gigavatsaate yükseldi. Net tüketimin sektörel dağılımında sanayi yüzde 45 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 25,7 ile ticaret ve kamu hizmetleri, yüzde 22,6 ile meskenler, yüzde 4,6 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 2 ile aydınlatma takip etti.

Elektrik tüketiminde Bilecik önde

Rapora göre, 2023'te Türkiye'de kişi başı ortalama elektrik tüketimi 3 bin 390 kilovatsaat oldu. Tüketimin illere göre dağılımında 9 bin 871 kilovatsaatle Bilecik ilk sırada yer alırken, onu 8 bin 7 kilovatsaatle Kocaeli, 7 bin 667 kilovatsaatle Karabük izledi.

Tüketimin en düşük olduğu 3 il sırasıyla 1026 kilovatsaatle Ağrı, 1076 kilovatsaatle Muş ve 1079 kilovatsaatle Hakkari oldu.

Bu dönemde Türkiye'nin dağıtım şebekesinin 1 milyon 299 bin 265 kilometre hat ve 568 bin 738 trafo içerdiği belirtilen raporda, "Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın çoğunda en fazla elektrik tüketimi sanayi sektöründe gerçekleşiyor. Ancak Fransa, İngiltere ve İspanya'da mesken tüketimi sanayiyi geride bırakıyor, bu da yaşam standartlarının ve kentsel yapıların etkisini yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.???????