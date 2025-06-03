Türkiye'de 2023 Elektrik Tüketimi Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de 2023 Elektrik Tüketimi Raporu

03.06.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023'te sanayi %45 ile elektrik tüketiminde lider, Bilecik ise kişi başı en yüksek tüketime sahip.

Türkiye'de 2023'te 289 bin 317 gigavatsaatlik elektrik tüketimi içinde sanayi yüzde 45 payla liderliğini korudu.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 2024 Yılı Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Raporu'nu yayımladı. TEDAŞ, söz konusu raporda küresel ve ulusal elektrik tüketim trendleri, Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı, sektörel tüketim dağılımları, iller bazında tüketim verileri, TEDAŞ'ın sektördeki rolü ve uluslararası karşılaştırmalar hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor.

Rapora göre, Türkiye'nin elektrik üretimi 2019'da 303 bin 897 gigavatsaat iken, 2023'te yüzde 9 artışla 331 bin 149 gigavatsaate yükseldi. 2023'te ithalat 6 bin 94 gigavatsaat, ihracat 2 bin 75 gigavatsaat, iletim kaybı 5 bin 600 gigavatsaat ve dağıtım kaybı 23 bin 993 gigavatsaat olarak kaydedildi.

Bu dönemde net tüketim ise yüzde 12,5 artışla 289 bin 317 gigavatsaate yükseldi. Net tüketimin sektörel dağılımında sanayi yüzde 45 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 25,7 ile ticaret ve kamu hizmetleri, yüzde 22,6 ile meskenler, yüzde 4,6 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 2 ile aydınlatma takip etti.

Elektrik tüketiminde Bilecik önde

Rapora göre, 2023'te Türkiye'de kişi başı ortalama elektrik tüketimi 3 bin 390 kilovatsaat oldu. Tüketimin illere göre dağılımında 9 bin 871 kilovatsaatle Bilecik ilk sırada yer alırken, onu 8 bin 7 kilovatsaatle Kocaeli, 7 bin 667 kilovatsaatle Karabük izledi.

Tüketimin en düşük olduğu 3 il sırasıyla 1026 kilovatsaatle Ağrı, 1076 kilovatsaatle Muş ve 1079 kilovatsaatle Hakkari oldu.

Bu dönemde Türkiye'nin dağıtım şebekesinin 1 milyon 299 bin 265 kilometre hat ve 568 bin 738 trafo içerdiği belirtilen raporda, "Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın çoğunda en fazla elektrik tüketimi sanayi sektöründe gerçekleşiyor. Ancak Fransa, İngiltere ve İspanya'da mesken tüketimi sanayiyi geride bırakıyor, bu da yaşam standartlarının ve kentsel yapıların etkisini yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.???????

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Bilecik, Enerji, Finans, Çevre, Tedaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2023 Elektrik Tüketimi Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:32:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 2023 Elektrik Tüketimi Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.