Dünya basınında yer buldu! Türkiye'de asgari ücret yüzde 34 arttı - Son Dakika
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Dünya basınında yer buldu! Türkiye'de asgari ücret yüzde 34 arttı

20.06.2023 21:50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında alınan kararla, Türkiye'deki asgari ücret yüzde 34 artarak 11 bin 402 liraya yükseltildi. Financial Times, asgari ücretin 2022 ile 2023 arasında ikiye katlandığını belirtirken, Reuters ise zammın enflasyonla mücadele için yapıldığını vurguladı.

Asgri Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği üçüncü toplantıdan sonuç çıktı. Asgari ücret, yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Milyonları yakından ilgilendiren düzenleme dünya basınında da geniş yer bulurken, enflasyonun çalışanlar üzerindeki etkisinin azaltıldığı vurgulandı.

FINANCIAL TIMES: 2022 İLE 2023 ARASINDA İKİYE KATLANDI

İngiltere merkezli Financial Times, yayınladığı haberde" Türkiye, enflasyon yumuşatmak için asgari ücreti üçte bir oranında artırdı. Asgari ücret, Ocak 2022 ile 2023 arasında ikiye katlandı." ifadelerine yer verdi.

REUTERS: TÜRKİYE, ENFLSAYONLA MÜCADELE İÇİN YÜZDE 34 ZAM YAPTI

Reuters haber ajansı ise asgari ücret zammını "Türkiye, enflasyonla mücadele için asgari ücreti yüzde 34 artırdı." başlığıyla okurlarıyla paylaştı. Haberde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren arasında yapılan anlaşma ile çalışmalarını tamamladı." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz'daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya basınında yer buldu! Türkiye'de asgari ücret yüzde 34 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya basınında yer buldu! Türkiye'de asgari ücret yüzde 34 arttı - Son Dakika
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