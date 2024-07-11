Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfus Azalırken Yaşlı Nüfus Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfus Azalırken Yaşlı Nüfus Artıyor

Türkiye\'de Çocuk ve Genç Nüfus Azalırken Yaşlı Nüfus Artıyor

Türkiye'de son 3 yılda çocuk ve genç nüfus oranları azalırken yaşlı nüfus oranı artış gösterdi. 2021'de çocuk nüfusu yüzde 26,9 iken, 2023'te bu oran yüzde 26'ya düştü. Aynı dönemde yaşlı nüfus oranı ise 2021'de yüzde 9,7 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi. Dünya genelinde de benzer bir trend görüldü, çocuk ve genç nüfus oranı aynı seviyede kalırken yaşlı nüfus oranı arttı.

11.07.2024 12:23
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TÜRKİYE'de son 3 yılda çocuk ve genç nüfus oranları azaldı, yaşlı nüfus arttı. 2021'de nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de yüzde 26,5'i, 2023'te yüzde 26'sını çocuklar oluşturdu. Yaşlı nüfus 2021'de yüzde 9,7, 2022'de yüzde 9,9, 2023'te yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Birleşmiş Milletler ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlediği istatistiklere göre; Türkiye, 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusu ile 8 milyar 45 milyon 311 bin 447'lik dünya nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu. Türkiye'nin çocuk ve genç nüfusu son 3 yılda azaldı, yaşlı nüfusu artış gösterdi. 2021'de 84 milyon 680 bin 683 olan nüfusun yüzde 26,9'u, 2022'de 85 milyon 279 bin 553 olan nüfusun yüzde 26,5'i, 2023'te ise 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olan nüfusun yüzde 26'sını çocuk nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranında da azalma oldu. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ü, 2022'de yüzde 15,2, 2023'te yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturdu.

Yaşlı nüfusunda ise artış kaydedildi. 2021'de Türkiye nüfusunun yüzde 9,7'si yaşlı nüfustan oluştu. 2022'de yüzde 9,9, 2023'te ise yüzde 10,2'sini 65 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfus oluşturdu.

DÜNYADA DA YAŞLI NÜFUS ARTTI

Dünya nüfusuna bakıldığında çocuk ve genç nüfusun aynı seviyede olduğu görüldü. 2021 yılında 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 olan dünya nüfusunun yüzde 30'unu, 2022'de 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 olan nüfusun yine yüzde 30'unu çocuklar oluşturdu. 2023'te 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusun da yüzde 29,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus oranları 2021'de yüzde 15,4, 2022'de yüzde 15,5, 2023'te yüzde 15,5 olarak hesaplandı. Yaşlı nüfus oranı dünyada da artış gösterdi. 2021'de dünya nüfusunun yüzde 9,6, 2022'de yüzde 9,8, 2023'te yüzde 10'unu yaşlı nüfus oluşturdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfus Azalırken Yaşlı Nüfus Artıyor - Son Dakika

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