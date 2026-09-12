Türkiye'de dün 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi - Son Dakika
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Türkiye'de dün 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 975 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırayı yüzde 21,1 payla ithal kömür santralleri alırken, en yüksek tüketim 51 bin 320 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 975 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 320 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 881 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 975 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 547 megavatsaat elektrik ihracatı, 494 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de dün 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi - Son Dakika

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