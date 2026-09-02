Türkiye'de dün 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu; - Son Dakika
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Türkiye'de dün 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu;

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek tüketim 53 bin 834 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 43 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 23,6 ile ilk sırada yer alırken, ithal kömür santralleri yüzde 20,8, güneş enerjisi santralleri ise yüzde 15,1 ile takip etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 834 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 43 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 22 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı, 632 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de dün 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu; - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de dün 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu; - Son Dakika
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