Türkiye'de dün 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, ilk sırada barajlı HES var - Son Dakika
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Türkiye'de dün 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, ilk sırada barajlı HES var

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 942 bin 559 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 559 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 132 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 828 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 559 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 949 megavatsaat elektrik ihracatı, 651 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞTürkiyeEkonomiEnerjiGüncelÇevreHESSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de dün 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, ilk sırada barajlı HES var - Son Dakika
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