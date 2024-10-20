Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 855 bin 475 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 189 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 207 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 641 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 855 bin 475 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 189 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 81 megavatsaat elektrik ihracatı, 1866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.