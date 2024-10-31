Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 904 bin 128 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 140 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 215 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 780 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 904 bin 128 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 140 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile rüzgar, yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 17 bin 163 megavatsaat elektrik ihracatı, 176 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.