Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 796 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 804 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 679 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 799 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 796 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 777 bin 804 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile rüzgar, yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 19 bin 388 megavatsaat elektrik ihracatı, 151 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.