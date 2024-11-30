Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 5 bin 436 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 578 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 365 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 645 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 5 bin 436 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 984 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.