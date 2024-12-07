Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 999 bin 575 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 484 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 329 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 936 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 999 bin 575 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 484 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 270 megavatsaat elektrik ihracatı, 231 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.