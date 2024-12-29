Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün, Türkiye'de 970 bin 779 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 299 MWh oldu.

29.12.2024 11:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 970 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 299 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 385 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 83 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 970 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 299 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 18 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı, 853 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

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