Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1,15 milyon MWh, tüketim ise 1,15 milyon MWh olarak kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 148 bin 742 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 151 bin 440 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 143 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 726 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 148 bin 742 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 151 bin 440 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 527 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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