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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı 12 Bin 67'ye Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı 12 Bin 67'ye Ulaştı

Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj soket sayısı 25 Aralık itibarıyla 12 bin 67'ye ulaştı. Türkiye'nin 81 ili şarj istasyonları ile donatıldı. Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Elektrikli araçlar enerji maliyeti açısından benzin ve mazot ile çalışan araçlara kıyasla yakıt tasarrufu sağlıyor. Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla bu araçlara olan talebin de artacağı öngörülüyor.

Türkiye\'de Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı 12 Bin 67\'ye Ulaştı
26.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:17
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Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj soket sayısı 25 Aralık itibarıyla 12 bin 67'ye ulaştı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin 81 ili şarj istasyonları ile donatıldı.

Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor.

Elektrikli araçlar enerji maliyeti açısından benzin ve mazot ile çalışan araçlara kıyasla yakıt tasarrufu sağlıyor.

Ülkelerin uzun vadede enerjide dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynaması beklenen elektrikli araçlar aynı zamanda çevre dostu olarak da biliniyor.

Elektrikli araçlarda yakıt tasarrufu ve çevreye duyarlılık unsurlarının yanı sıra düşük bakım maliyeti, konforlu ve sessiz sürüş, son teknolojik donanımlara sahip olması ve otonom sürüş gibi özellikler ön plana çıkıyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla bu araçlara olan talebin de artacağı öngörülüyor.

Yeşil şarj istasyonları yaygınlaşacak

Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.

En fazla soket İstanbul, Ankara ve Antalya'da

Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor.

İstanbul'daki istasyonlarda 3 bin 316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle;

İllerİstasyon SayısıToplam Soket SayısıAC Soket SayısıDC Soket Sayısı
İstanbul130833162564752
Ankara5421249917332
Antalya422833621212
İzmir295550384166
Bursa267583441142
Muğla239445339106
Konya184351238113
Kayseri13531822890
Kocaeli114291184107
Balıkesir10722413886

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı 12 Bin 67'ye Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı 12 Bin 67'ye Ulaştı - Son Dakika
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