Türkiye\'de Gerbera Çiçeği Üretimi Geçen Yıla Göre Yüzde 45,7 Arttı

Türkiye'de geçen yıl bir önceki yıla göre üretimi en çok artan kesme çiçek türü yüzde 45,7 ile gerbera olurken bu çiçekten 103 milyon 296 bin 420 adet üretildi.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 0,8 düşüş kaydederek 1 milyar 413 milyon 978 bin 778 adede geriledi.
Tür olarak değerlendirildiğinde en fazla üretilen karanfildeki üretim miktarı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 azalarak 912 milyon 485 bin 536 adet oldu.
Gerbera üretiminde hızlı artış
Bu dönemde gerbera üretimi yüzde 45,7 artarak 103 milyon 296 bin 420 adet olarak hesaplandı. Böylece gerbera 2023'te üretimi en hızlı artan kesme çiçek olarak dikkati çekti.
Gerberadan sonra üretiminde geçen yıl en fazla artış görülen kesme çiçek nergis oldu. Bu çiçeğin üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 38,6 artarak 36 milyon 742 bin 302 adede ulaştı.
Çöven çiçeği üretimi bu dönemde yüzde 10,1 artışla 46 milyon 121 bin 940 adede yükselirken, sümbül üretimi de yüzde 6,8 artışla 1 milyon 58 bin adede çıktı.
Kesme gül üretimi, anılan dönemde yüzde 6,4 artarak 105 milyon 771 bin 175 adet oldu.
En fazla üretim düşüşü Manisa lalesinde
Üretiminde geçen yıl en fazla düşüş görülen çiçek yüzde 79,6 ile Manisa lalesi olarak kayıtlara geçti. Bu çiçekten 2023'te 288 bin adet üretildi. Söz konusu çiçeği yüzde 57,9'luk azalışla "deniz lavantası" olarak bilenen statice izledi, staticenin üretim adedi 301 bin olarak hesaplandı.
Lale üretimi, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 azalarak 4 milyon 485 bin adede geriledi.
Orkide üretimi ise değişim göstermeyerek geçen yıl itibarıyla 2 milyon 870 bin 300 adet olarak kayıtlara geçti.
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