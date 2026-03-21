Türkiye'de Güneş Enerjisi Gücü 641 Kat Artış Gösterdi

21.03.2026 11:09
2014'te 40,2 MW olan güneş enerjisi kapasitesi, 2026'da 25,827 MW'ye ulaştı. Yeni rekor hedefleri var.

TÜRKİYE'nin 2014 yılında 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla 641 kat artışla 25 bin 827 megavata erişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'nin 2014 yılında 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla 25 bin 827 megavata ulaştı. Böylece, güneş kurulu gücü, 12 yılda 641 kat artış göstermiş oldu. Söz konusu kapasite, Türkiye'nin toplam kurulu gücü içinde güneşin payını da ciddi bir yere taşıdı. 2014 yılında güneşin toplam kurulu güç içinde binde 1 olan payı, 2026 yılının başında yüzde 20,9'a erişti. Diğer bir deyişle, toplam kurulu gücün 5'te biri güneşten oluştu. 2014'te 17 gigavat saat olan güneşten elektrik üretimi, 2025 yılı sonunda 38 bin 69 gigavat saate ulaştı.

'2026 YENİ BİR REKOR YILI OLACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahibiz. YEKA yarışmalarıyla, öz tüketim için kapasite tahsisleriyle bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir seviyeye taşıdık. 2025 yılını yenilenebilir enerjide rekorla kapattık. 2026 yılı da yenilenebilirde yeni bir rekor yılı olacak. 2035'te güneş ve rüzgarda '120 bin megavat kurulu güç' hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güneşimiz parlamaya devam edecek" dedi.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların giderek arttığına da işaret eden Bakan Bayraktar, 120 bin megavat hedefi doğrultusunda 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: DHA

