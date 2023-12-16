Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 737 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 47 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 143 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 899 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 910 bin 737 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 64 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 83 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.