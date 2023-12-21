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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 833 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 716 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 6 bin 470 megavatsaat elektrik ihracatı ve 18 bin 374 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
21.12.2023 - 10:21,
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Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 833 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 716 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 17 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 660 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 833 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 716 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile doğal gaz santralleri, yüzde 17,7 barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 470 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 374 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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