Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 994 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 722 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 976 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 949 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 994 bin 734 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 722 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 231 megavatsaat elektrik ihracatı, 227 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.