Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 439 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 280 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 488 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 954 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 439 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 732 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 422 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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