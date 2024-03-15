Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 357 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 942 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 906 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 357 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile doğal gaz ve yüzde 15,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 165 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.