Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 925 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, 5 bin 412 megavatsaat elektrik ihracatı ve 13 bin 656 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

10.05.2024 10:15
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Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 925 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 432 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 868 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 925 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 412 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 656 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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