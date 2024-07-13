Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 141 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 55 bin 74 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 37 bin 69 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 24,6 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür ve barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Türkiye dün 6 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

13.07.2024 10:27
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 141 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 74 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 69 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 141 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 329 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 437 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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