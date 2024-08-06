Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 115 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 113 bin 911 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 73 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 532 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 115 bin megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 113 bin 911??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 951 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 727 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.