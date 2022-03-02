Türkiye'de helal uygunluk deneyi yapan ilk laboratuvara TSE sahip oldu - Son Dakika
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Türkiye'de helal uygunluk deneyi yapan ilk laboratuvara TSE sahip oldu

02.03.2022 12:19
Türkiye'de helal uygunluk deneyi yapan ilk laboratuvara TSE sahip oldu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) denetimlerini tamamlayarak "OIC/SMIIC 35 Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında Türkiye'de Helal...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) denetimlerini tamamlayarak "OIC/SMIIC 35 Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli olarak gıda ürünlerini helal olarak belgelendiren kuruluşlara yönelik hizmet sunan HAK, farklı uygunluk değerlendirme alanını da kapsamak için çalışma başlattı.

Bu alanda en kapsayıcı unsurları içeren İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı uyarınca Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu Programı başlatılması kararlaştırıldı.

HAK'ın akreditasyonu ile hem helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların hem de gıda ve kozmetik gibi alanlarda üretim yapan işletmeler ve hizmet sunucularının faydalanabileceği deney faaliyetleri de akreditasyon kapsamına dahil edildi.

Programa çok sayıda başvuru gelirken, HAK'ın ilgili mevzuatı ve uluslararası standartları esas alarak gerçekleştirdiği denetimlerde TSE'nin Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, helal akreditasyon alanında ilk belge alan laboratuvar oldu.

Uluslararası ticarette avantaj sağlayacak

Helal akreditasyonun sağlanmasıyla TSE Kalite Kampüsü'nde Helal Akreditasyon Belge Takdim Töreni düzenlendi. Törene, TSE Başkanı Adem Şahin, HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ile ilgililer katıldı.

Törende konuşan Şahin, "??Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor. Ülkemiz de helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. HAK'ın gerçekleştirdiği bu akreditasyonla, İslam İşbirliği Teşkilatı yaklaşımına göre, imalat ve hizmet sağlayan işletmelere uluslararası ticarette kolaylık getirecektir. TSE gibi helal uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar da deney ve analiz faaliyetleri için referans hizmet noktalarına erişecektir." ifadelerini kullandı.

Helal akreditasyonun önemi

Dünya ticareti geliştikçe ve pazara giren üretici sayısı arttıkça, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin helal olduğuna ilişkin bilgilendiren sertifikalara olan talep de artıyor.

Gıda, kozmetik, ilaç, finans, turizm gibi alanları içine alan helal sertifikası çalışmaları, 7 trilyon doları aşan pazar büyüklüğü nedeniyle belgelendirme kuruluşlarının dikkatini çekiyor.

Gıdalarda güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalar, Türkiye'nin de sahaya inmesi ile farklı bir ivme yakaladı. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan SMIIC'in helal ürün ve hizmet standartlarını yayınlanması ile dünyada helal üretim ve pazarı anlam ve önem kazandı.

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TSE Gebze, Türkiye, Gebze, Helal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de helal uygunluk deneyi yapan ilk laboratuvara TSE sahip oldu - Son Dakika


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