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Türkiye'de imalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü - Son Dakika
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Türkiye'de imalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralık ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım oranı tüketim mallarında 0,6 puan, dayanıksız tüketim mallarında 0,4, ara mallarda 0,2 ve yatırım mallarında 1,5 puan geriledi.

Türkiye\'de imalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü
26.12.2023 - 11:20,  Güncelleme: 12:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. 2023 yılı aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 735 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım dranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2

puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesine geldi.

Kapasite kullanım oranı tüketim mallarında 0,6 puan, dayanıksız tüketim mallarında 0,4, ara mallarda 0,2 ve yatırım mallarında 1,5 puan geriledi.

Kaynak: ANKA
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