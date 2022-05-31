Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Gaziantep'te yerel yönetimler ve iş dünyası ile görüşmelerde bulundu.

BCCT açıklamasına göre, Gaziantep'teki ticari ve kültürel potansiyel girişimciler ve yatırımcılar için yeni iş fırsatları sağlıyor. BCCT Başkanı Gaunt, söz konusu fırsatları Gaziantep'te yerel yönetimler ve iş dünyası ile görüşmek üzere şehre bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gaunt, ziyareti sırasında, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticaret ve yatırım fırsatlarının, BCCT aracılığı ile yeni ticari iş birlikleri ve yatırım imkanlarına dönüşebileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chris Gaunt, tarihi ve coğrafi olarak Türkiye'nin bölgesel pazarlarda çok tecrübeli olduğunu vurgulayarak, Gaziantep'teki şirketlerin global pazarda markalaşabilmek için İngiltere'deki bilgi birikiminden yararlanabileceklerini, bu alanda yeni iş birliklerine yönelebileceklerini ifade etti.

Gaunt, hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin iş birlikleri yapabilmeleri için BCCT olarak her zaman köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'taki ihracatçılar için büyük bir pazar olduğunu ifade eden Gaunt, Gaziantep'in bölgesel ve coğrafi olarak sahip olduğu ticari zenginlikleri, girişimciler ve yatırımcıların stratejik iş birlikleri ile fırsata dönüştürebileceklerine inandığını vurguladı.