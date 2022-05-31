Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti

31.05.2022 18:13
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Gaziantep'te yerel yönetimler ve iş dünyası ile görüşmelerde bulundu.

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Gaziantep'te yerel yönetimler ve iş dünyası ile görüşmelerde bulundu.

BCCT açıklamasına göre, Gaziantep'teki ticari ve kültürel potansiyel girişimciler ve yatırımcılar için yeni iş fırsatları sağlıyor. BCCT Başkanı Gaunt, söz konusu fırsatları Gaziantep'te yerel yönetimler ve iş dünyası ile görüşmek üzere şehre bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gaunt, ziyareti sırasında, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticaret ve yatırım fırsatlarının, BCCT aracılığı ile yeni ticari iş birlikleri ve yatırım imkanlarına dönüşebileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chris Gaunt, tarihi ve coğrafi olarak Türkiye'nin bölgesel pazarlarda çok tecrübeli olduğunu vurgulayarak, Gaziantep'teki şirketlerin global pazarda markalaşabilmek için İngiltere'deki bilgi birikiminden yararlanabileceklerini, bu alanda yeni iş birliklerine yönelebileceklerini ifade etti.

Gaunt, hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin iş birlikleri yapabilmeleri için BCCT olarak her zaman köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'taki ihracatçılar için büyük bir pazar olduğunu ifade eden Gaunt, Gaziantep'in bölgesel ve coğrafi olarak sahip olduğu ticari zenginlikleri, girişimciler ve yatırımcıların stratejik iş birlikleri ile fırsata dönüştürebileceklerine inandığını vurguladı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik Koçer'den 500 firma arasına giren Gaziantepli işadamlarına tebrik DEİK Başkanı Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması DEİK Başkanı Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Gaziantep, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 18:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt'tan Gaziantep'e iş ve yatırım ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement