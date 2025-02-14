Türkiye'de İnşaat Üretimi Yüzde 14,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İnşaat Üretimi Yüzde 14,4 Arttı

TÜİK'in verilerine göre, Aralık 2024'te inşaat üretimi yıllık bazda %14,4 artış gösterdi.

14.02.2025 10:47
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Türkiye'de inşaat üretimi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat üretimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda 14,4 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektöründe yüzde 17,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 11,1 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 6,2 yükseldi

İnşaat üretimi endeksi söz konusu ayda aylık bazda 6,7 arttı. Endeks, Aralık 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 7,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İnşaat Üretimi Yüzde 14,4 Arttı - Son Dakika

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