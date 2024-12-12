Türkiye'de İnternet Kullanımı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İnternet Kullanımı Artıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de internette geçirilen sürenin günlük 7 saat olduğunu açıkladı.

12.12.2024 13:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de internette geçirilen zamanın günlük yaklaşık 7 saat olduğunu bildirerek, "Sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayımız ise 303 milyon 97 bin." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater'ın hazırladığı "Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rapora göre, dünya genelindeki internet kullanıcı sayısının 5,52 milyara ulaştığını aktaran Uraloğlu, nüfusa göre internet kullanım oranının da yüzde 67,5 olduğunu belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'de bu oranın dünya ortalamasının bir hayli üzerine çıkarak yüzde 86,5'e ulaştığına işaret etti.

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcı sayısının 5,22 milyar ve bu sayının nüfusa oranının yüzde 63,8 olduğunu bildiren Uraloğlu, "Türkiye'de aktif sosyal medya kullanıcıları nüfusumuzun yüzde 65,7'sine denk geliyor. Ülkemizde internette geçirilen zamanın günlük yaklaşık 7 saat olduğunu görüyoruz. Sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayımız ise 303 milyon 97 bin." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sosyal medyaya 2 saat 37 dakika süre ayrılıyor

Uraloğlu, dünyada internet kullanıcılarının 2 saat 19 dakikayı, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 37 dakikayı sosyal medyada geçirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapındaki sosyal medya kullanıcıları aylık olarak ortalama 6,8 sosyal medya platformu kullanıyorken, bu oran ülkemizde 7,5'tir. Dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun ise 3,7 milyarla Facebook olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ilk çeyrekte en fazla zaman geçirilen uygulama da 34 saat 15 dakikayla TikTok iken, bu süre Türkiye'de 30 saat 39 dakikadır."

Dünyadaki popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısının önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini belirten Uraloğlu, en büyük düşüşün X platformunda olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, geçen yıl 22,7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısının yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona gerilediğine işaret ederek, "Benzer bir şekilde Instagram kullanıcı sayısı da önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısı da yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşın Tiktok'taki kullanıcı sayısı önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı." bilgisini paylaştı.

İnternetten alışveriş yapanların oranı yüzde 57,9

Instagram reklamlarıyla ulaşılabilen 18 yaş üzeri kullanıcıların nüfusa oranının dünya genelinde yüzde 28,1 olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin yüzde 82,8 ile bu alanda en yüksek orana sahip ülke olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, dünyada mobil telefon kullanıcılarının sayısının 5,75 milyar olduğunu belirterek, "Dünyada aylık ortalama akıllı telefon hücresel veri trafiği 20,3 gigabayt." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada en çok ziyaret edilen internet sitesinin Google olduğunu bildiren Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnternet üzerinde satın alma alışkanlıklarına baktığımızda, dünya genelinde çevrim içi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55,2 iken, Türkiye'de yüzde 57,9'dur. Dijital içerik satın almalarına baktığımızda ise bu kullanıcıların her ay yaptığı satın alımlarının oranı dünyada yüzde 65,9 iken, Türkiye'de yüzde 65,4'tür. Her ay dünya genelinde mobil ödeme servislerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 23,7 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 12,1'dir."

Çevrim içi marka araştırması için kullanılan birincil kanalın yüzde 32,9'la arama motorları olduğunu ve bunu yüzde 32,8'le televizyon reklamlarının takip ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 32,3'ü reklam engelleyici uygulamalar kullanırken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 30,9'dur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İnternet Kullanımı Artıyor - Son Dakika

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