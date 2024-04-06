Türkiye genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması, 1 Nisan günü itibarıyla sona erdi.
Türkiye genelinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2024'te başlamıştı. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Yaz lastiklerinin her yıl yasal olarak 1 Nisan itibarıyla kullanılmaya başlanması gerekiyor.
Sinop'ta oto lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, sıcak havalarda kış lastiği ile seyahat etmenin fren mesafesinin uzattığı için riskli olduğunu belirterek, "Yoğunluğumuzun sebebi okulların ara tatiliyle, bayram tatilinin birleşmesinden dolayı ve hava sıcaklıklarının artmasından dolayı insanlar aileleriyle birlikte bayramları geçirmek için memleketlerine gidiyorlar. Araçların altında kış lastiği olduğu için, kış lastiği ile seyahat etmek, sıcak havalarda fren mesafesinin uzattığı için, riskli olduğundan dolayı insanların daha konforlu ve güvenli olması için yaz lastikleriyle gitme talebi var. Dolayısıyla 1 Nisan tarihi itibariyle yaz lastiği dönemi başladığından dolayı bu 1 haftalık tatil arasında çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Herkes telefonla randevu almak istiyor ama ne mümkün, çok yoğunluk var. Geleni sırasıyla alıp işlerini yapıp gönderiyoruz. Bu yoğunluk tahmini olarak bayram arifesine kadar sürer. Daha önce gelinseydi daha iyi olurdu. Şu anda bizim işlerimiz berberlerin arife günü tıraş etmesine döndü. Çok ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Elimizden geldiğince hızlı davranmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız trafik kurallarına, hız limitlerine ve hatalı sollamalara lütfen dikkatli etsinler. Ölümcül kazalar ve maddi hasarlı kazalar meydana gelmesin" dedi. - SİNOP
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Kış Lastiği Uygulaması Son Buldu - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Van'dan İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları bin 300 lirayken, Ankara'ya biletler ise bin lirayı buluyor. Otogardaki yoğunluğun bayramın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağlık ayçiçeği üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan 'Bahar çiçeği, yağlık ayçiçeği' projesi kapsamında üreticilere 2 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Üreticilere yönelik tohum desteklemelerinin devam edeceği kaydedildi.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.
İstanbul Taksim Meydanı'nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde belgeleri eksik olan veya müşteriye fahiş fiyat veren sürücülerine toplamda 39 bin 155 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde 5 araç, kayıtsız şoför bulundurma ve müşteriye fahiş fiyat verme durumlarından bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 araca ise taksimetre açmamaktan ceza işlemi uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda sürücülere toplamda 39 bin 155 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Dünyanın en büyük teknoloji ve sosyal medya devlerinden biri olan Meta'nın popüler platformu Instagram, reklam gelirleriyle mahkemede dikkat çekti. FTC davasında sunulan dosyada Instagram'ın reklam gelirinin YouTube'u aştığı ortaya çıktı. Meta'nın 2021 yılında Instagram üzerinden elde ettiği 32.4 milyar dolarlık reklam geliri, YouTube'un gelirini geride bıraktı.
Sivas'ta yaşayan Rabia Yılmaz, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden verdiği şal siparişini iade etti ancak 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamadı. Şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanan Yılmaz, binlerce kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?