Türkiye'de Orman Alanları 21 Yılda 2,6 Milyon Hektar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Orman Alanları 21 Yılda 2,6 Milyon Hektar Arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 yılda orman alanını 2,6 milyon hektar artırarak 23,4 milyon hektara çıkardıklarını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınlarında zarar gören alanları milyonlarca fidan ve tohumla yeniden yeşillendirdiklerini belirtti. Türkiye'nin orman varlığı 2002'de 20,8 milyon hektar iken, 2022'de 23,2 milyon hektara ve 2023'te 23,4 milyon hektara ulaştı. Sadece 2023 yılında 500 milyondan fazla fidan ve tohum toprakla buluşturuldu.

09.07.2024 19:33
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 yılda orman alanını 2,6 milyon hektar artırarak 23,4 milyon hektara çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla " Türkiye'de yeşil alanlar azalıyor" iddialarına yanıt verdi.

Açıklamasında orman yangınlarında zarar gören alanları milyonlarca fidan ve tohumla buluşturduklarını belirten Yumaklı, "21 yılda orman alanımızı 2,6 milyon hektar artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık. Geleceğe nefes olmak için ormanlarımızın yeşiline yeşil katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, "Son 21 yılda orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. 2002'de 20,8 milyon hektar, 2022'de 23,2 milyon hektar, 2023'te 23,4 milyon hektar. Orman alanlarımızı 2,6 milyon hektar artırdık. Sadece 2023 yılında 500 milyondan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk." bilgileri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Orman Alanları 21 Yılda 2,6 Milyon Hektar Arttı - Son Dakika

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