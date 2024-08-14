Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 177 bin 740 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 6,8 artışla 1 milyar 694 milyon 374 bin adede yükseldi. Kesilen tavuk sayısı ise yüzde 3 artış gösterdi.

14.08.2024 10:47
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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 177 bin 740 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8 artışla 1 milyar 694 milyon 374 bin adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, haziranda 177 bin 740 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1 artarken, aylık bazda yüzde 17,9 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 694 milyon 374 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 3 artışla 97 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 10,3 yükselişle 3 bin 864 ton oldu.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 23,4 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı - Son Dakika

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