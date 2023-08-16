Türkiye'den deniz salyangozu ihracatı yüzde 100 arttı - Son Dakika
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Türkiye'den deniz salyangozu ihracatı yüzde 100 arttı

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:22

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı yüzde 100 artarak 9 milyon 765 bin 9 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 7 ayda 935 tonluk deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu dış satımdan 9 milyon 765 bin dolar gelir sağlandı.

EN FAZLA İHRACAT GÜNEY KORE'YE YAPILDI

Gürdoğan, Türkiye'den en fazla deniz salyangozunun 4 milyon 184 bin 235 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildiğini vurgulayarak, "Bu ülkeyi 2 milyon 277 bin 369 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 1 milyon 535 bin 4 dolarla Japonya, 1 milyon 452 bin 435 dolarla İspanya, 308 bin 522 dolarla Tayvan, 4 bin 794 dolarla Gürcistan ile 2 bin 650 dolarla Azerbaycan- Nahçıvan takip etti." dedi.

Türkiye, deniz salyongozu ihracatından 7 ayda yaklaşık 10 milyon dolar kazandı

İHRACATIN YÜZDE 61'İ KARADENİZ'DEN

Deniz salyangozu ihracatından 7 ayda elde edilen gelirin yüzde 61'inin Karadeniz'den sağlandığına işaret eden Gürdoğan, "Karadeniz'den Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 6 ülkeye 529 ton deniz salyangozu ihraç edilerek 5 milyon 975 bin 655 dolar kazanıldı. Bölgeden 2022'in aynı döneminde 435 tonluk deniz salyangozu ihracatından 3 milyon 54 bin 863 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre bölgeden ihracat miktarda yüzde 21, gelirde yüzde 96 arttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, deniz salyangozu ihracatından 7 ayda yaklaşık 10 milyon dolar kazandı

Gürdoğan, söz konusu ürünün, ülkeye ve bölgeye önemli miktarda döviz girdisi sağladığına işaret ederek, bu konuda kamu tarafından günün şartlarına göre mevzuatların uyarlanması ve ihracatçıların önünün açılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Güney Kore, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den deniz salyangozu ihracatı yüzde 100 arttı - Son Dakika


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