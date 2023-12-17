Türkiye\'den Deniz Salyangozu İhracatı Yüzde 33 Arttı

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatından sağlanan gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20 milyon 555 bin 659 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 11 ayında 1873 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 20 milyon 555 bin 659 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, "Geçen yılın aynı döneminde 1836 ton karşılığında 15 milyon 478 bin 635 dolar kazanılmıştı. Türkiye'nin 11 aylık deniz salyangozu ihracatı buna göre miktarda yüzde 2, gelirde yüzde 33 artmış oldu." dedi.

Gürdoğan, Türkiye'den bu dönem 10 ülkeye deniz salyangozu satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Güney Kore Cumhuriyeti 10 milyon 507 bin 780 dolarla en fazla deniz salyangozu ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 3 milyon 339 bin 944 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 2 milyon 710 bin 11 dolarla İspanya takip etti. Bu dönem geçen yıldan farklı Ukrayna, Romanya, Azerbaycan ve KKTC'ye de deniz salyangozu satıldı."

Deniz salyangozu ihracatının 12 milyon 205 bin 298 dolarlık kısmının Karadeniz'den gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, bölgeden Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 5 ülkeye ihracat yapıldığını aktardı.

Gürdoğan, deniz salyangozunun ülkede tüketimi olmamasına rağmen ihracatıyla ön planda olduğunu vurgulayarak, dış satımın daha da artırılması noktasında ihracatçılara gereken desteğin verilmesinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.