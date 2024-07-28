Türkiye'den Otomotiv Yan Sanayi İhracatı 7 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'den Otomotiv Yan Sanayi İhracatı 7 Milyar Doları Aştı

Türkiye, yılın ilk yarısında 7 milyar 240 milyon 821 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 40,9'u toplam otomotiv ihracatını oluşturdu. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, yan sanayi ihracatında en fazla paya sahip olan ülkeler oldu.

28.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den yılın ilk yarısında 7 milyar 240 milyon 821 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 701 milyon 161 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 161 milyon 227 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,11 artarak 7 milyar 240 milyon 821 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1 milyar 691 milyon 171 bin dolardan 1 milyar 584 milyon 737 bin dolara geriledi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 414 milyon 574 bin dolarlık ürün gönderilen Amerika Birleşik Devletlerine bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 18,4 artışla 491 milyon 74 bin dolara ulaştı.

Üçüncü Fransa'ya yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 8'lik artışla 440 milyon 979 bin dolardan 477 milyon 937 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında yan sanayi ihracatında İtalya 435 milyon 488 bin dolarla dördüncü, Rusya 419 milyon 940 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Romanya'ya yüzde 71 ihracat artışı

Geçen yılın ilk 6 ayında Romanya'ya 221 milyon 357 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2024'ün ocak-haziran döneminde dış satımını yüzde 71,2 artırarak 378 milyon 992 bin dolara yükseltti.

Ocak-Haziran 2024'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında, Birleşik Krallık yüzde 0,2 azalış ve 362 milyon 237 bin dolarla yedinci, İspanya yüzde 7,3 azalış ve 332 milyon 530 bin dolarla sekizinci, Polonya yüzde 5,8 artış ve 312 milyon 657 bin dolarla dokuzuncu, Belçika yüzde 3,5 azalış ve 169 milyon 185 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Almanya, Türkiye, Fransa, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den Otomotiv Yan Sanayi İhracatı 7 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
00:08 Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 11:24:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Otomotiv Yan Sanayi İhracatı 7 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement