Türkiye'den Suriye'ye Yeni Bayrak Üretimi

Ekonomi

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Suriye'deki yaşanan son gelişmelerin ardından gelen siparişlerle bayrak üreticilerinin üç vardiya çalıştığını belirterek, "Suriye'nin yeni bayrağını Türk üreticiler üretiyor. Şu anda alınan siparişler 500 bin adedi aştı." dedi.

Yücetürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye promosyon sektörünün bugünlerde üç vardiya halinde çalıştığını kaydederek, sektörün yıllık cirosunun yüzde 70'lik kısmını senenin son 3 ayında yaptığını söyledi.

Sektörde geçmişten gelen alışkanlık nedeniyle yeni yılla müşterilerine ve çalışanlarına hediye vermek ve göndermek isteyen şirketlerin yılın son 3 ayında promosyon ürün siparişi verdiğini dile getiren Yücetürk, 2024'ü yüzde 35'lik büyüme ve 135 milyar liralık büyüklükle kapatmayı beklediklerini anlattı.

Yücetürk, son yıllarda öne çıkan markaların kurumsal tanıtım ürünlerine verdiği önemden bahsederek, küresel anlamda yaşanan ekonomik olumsuzluklardan etkilenmediklerini, "akıllı firmaların böyle dönemlerde promosyon ürünlere daha fazla önem verdiğini" söyledi.

Gelecek yıl enflasyondan arındırılmış şekilde minimum yüzde 20-25'lik büyüme hedeflediklerini vurgulayan Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Jeopolitik konumuyla, yönetimiyle, ticareti yapan firmaların sayısıyla, genç dinamik nüfusuyla beraber çok iyi bir ülkedeyiz. Dönemsel olarak inişler kalkışlar olsa da Türk halkı, tüccarı ve insanları feraset sahibi. Türk halkının en büyük özelliği krizlerde hızlı pozisyon alması. O nedenle 2025'in 2024'ten çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Gelecek yılı 180 milyar liralık büyüklükle kapatmayı hedefliyoruz."

"Yılbaşı promosyonları arasına hoparlörler ve küçük termoslar da girdi"

Mehmet Yücetürk, üzerine marka yazılabilen her şeyin promosyon sektörü içerisinde yer aldığını belirterek, tekstil ürünlerinden ahşaba, camdan metale, plastikten doğramaya, kırtasiye ürünlerinden oyuncaklara kadar tüm hepsinin promosyona girdiğini aktardı.

Direkt promosyoncu olarak addedilen işletmelerde çalışan sayısının 300 bini aştığını dile getiren Yücetürk, ancak kendi üretimiyle birlikte promosyon ürünü yapan şirketlerin istihdamının 1 milyonu bulabildiğini söyledi.

Yücetürk, yılbaşı için en çok ajanda ve kalem siparişi verildiğini kaydederek, "Ancak son zamanlarda gelişen teknoloji ve iletişim çağıyla beraber teknolojik ürünler promosyon sektörüne de girdi. Burada en önemli ürünler powerbankler, USB bellekler, hoparlörler ve küçük termoslar en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer alıyor." diye konuştu.

Türkiye, 45 ülkedeki seçimler için promosyon üretiyor

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yücetürk, Türkiye'nin bu yıl 3 milyar dolar promosyon ihracatı beklediğini kaydederek, 2030'da ise 5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini vurguladı.

Çok dinamik bir sektör olan Türk promosyon sektörünün yurt dışında önemli işlere imza attığını vurgulayan Yücetürk, şunları söyledi:

"Yurt dışında yaşanan seçimlerden toplumsal olaylara ve sportif organizasyonlara kadar birçok gelişmede Türkiye'de üretilen promosyonlar kullanılıyor. 4 kıtada 45'in üzerinde ülkeye seçim promosyonu üretip gönderiyoruz. Bunlar milyon adetlik siparişler. ABD'den Afrika'ya, Balkanlardan Avrupa'ya kadar bu seçim promosyonlarını gönderiyoruz. Mesela ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim döneminde taktığı ve üzerinde 'Make America Great Again' yazılı şapkaların bir kısmı Adıyaman'da üretilmişti. Mesela Suriye'deki yaşanan son gelişmelerin ardından gelen siparişlerle birlikte bayrak üreten üyelerimiz şu anda üç vardiya çalışıyor. Suriye'nin yeni bayrağını Türk üreticiler üretiyor. Şu anda alınan siparişler 500 bin adedi aştı. Suriyeli tüccarlar burada yaptırıp, orada pazarlamasını yapıyor."

Yücetürk, Türkiye'nin Çin'den farkının kalite ve hız olduğunu kaydederek, "Seçim promosyonlarında hız çok önemli. Bizim de bulunduğumuz konum itibarıyla hızlı üretim ve teslimat yapabiliyoruz. Türkiye'de iğneden ipliğe binlerce sektörde yüz binlerce ürün üretilebiliyor. Hız, kalite ve bunu organize edecek yetkinlikte, dış dünya ile bu ticareti geliştirebilecek yetkinlikte personellerin olması bizi öne çıkartıyor." diye konuştu.

Trump'ın seçim şapkalarının da hızlı üretim sayesinde Türkiye'den sipariş edildiğini kaydeden Yücetürk, "Bir hafta içinde 100 bin şapka gönderildi. Sonrasında özellikle kalite konusunda çok memnun kalındığına ilişkin geri dönüşler oldu. Sipariş geldikten 7 gün sonra üretilen şapkalar Amerikalı seçmenin başındaydı." dedi.