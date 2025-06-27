Türkiye'den Tır Taşımacılığına Yeni Başlangıç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, koridorları canlı tutabilmek için başlangıç projesini yaptıklarını belirterek " Türkiye'den çıkan tırları biz takip edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında gerçekleştirilen Türkiye- Kuveyt ve Almanya- Ürdün Tır Taşıma Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'den Kalkınma Yolu'nun ilk ayağını oluşturacak olan kara yolu taşımacılığı ile tırların yola çıkarak Irak'a sonra da Kuveyt'e ve Ürdün'e kadar ulaşmasını istediklerini söyledi.

Bu anlamda da bir başlangıç yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Bu, Kalkınma Yolu'nun bir provasıdır. Koridorları canlı tutabilmek için başlangıç projesini biz yapmış oluyoruz. Türkiye'den çıkan tırları biz takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Irak Ulaştırma İşleri Başbakanı Kıdemli Danışmanı Nasser Al Asadi, batıyı ve doğuyu kendi toprakları üzerinde buluşturmak istediklerini belirterek "Kalkınma Yolu'nu tüm tasarımıyla destekliyoruz ve Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Bu ilk adım, bundan sonraki adımları da bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ise Forum açısından başarılı bir gün olduğunu bildirdi.

Sınırları kaldırıp köprü haline getireceklerini söyleyen Molcean, "Önümüzdeki yıl elektronik tır bölümünü gerçekleştirmek için burada olmak istiyorum." diye konuştu.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto da sistemin Irak halkı için çok önemli olduğunun altını çizerek onların ürettikleri ürünlerin küresel pazarlara hızlı ve güvenle ulaşacağını dile getirdi.

Türkiye-Irak güzergahları üzerinden Ürdün'e taşıma yapılacak

Irak transit güzergahı Körfez Savaşı nedeniyle 2003'te transit taşımalara kapandığından, Irak üzerinden transit taşımalar yapılamıyordu.

Irak'ın tır sistemini uygulamaya koymasıyla transit güzergahı açılmış oldu ve Irak üzerinden Kuveyt'e taşıma yapacak 3 taşıt 25 Haziran'da yola çıkmıştı, böylece 22 yıl sonra ilk defa doğrudan Kuveyt'e taşıma gerçekleşmiş olacak.

Suriye transit güzergahı 2011'den bu yana kapalı olduğu için Ürdün'e kara yolu ile doğrudan taşıma yapılamamaktaydı.

27 Haziran'da Almanya'dan yük alan taşıt, Türkiye-Irak güzergahları üzerinden Ürdün'e taşıma yapacak. Böylece, 14 yıl aradan sonra ilk defa kara yolu ile doğrudan Ürdün'e taşıma gerçekleşmiş olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile IRU ile birlikte bu adımların kutlanması adına lansman töreni düzenlendi.