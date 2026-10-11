Türkiye dün 913 bin 5 megavatsaat elektrik üretti, ilk sırada ithal kömür var - Son Dakika
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Türkiye dün 913 bin 5 megavatsaat elektrik üretti, ilk sırada ithal kömür var

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre dün 913 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 899 bin 948 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırayı yüzde 20,9 payla ithal kömür santralleri alırken, en yüksek tüketim 42 bin 234 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 948 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 234 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 751 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 5 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 948 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,4 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 68 megavatsaat elektrik ihracatı, 179 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞEkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

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