Türkiye, dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında dördüncü sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında dördüncü sırada

Türkiye, dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında dördüncü sırada

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin Meksika, Şili ve Kosta Rika'dan sonra dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında dördüncü sırada olduğunu belirtti. Arslan, Türkiye'de asgari ücretin genel bir geçim ücreti olduğunu ve emeğin aldığı payın OECD ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade etti.

29.04.2024 14:56
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye, dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında Meksika, Şili ve Kosta Rika'dan sonra dördüncü sırada" dedi.

Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" başlıklı 13. Çalışma Meclisi Toplantısı Ankara'da düzenlendi. Toplantıya Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Gelişmiş ülkelerde asgari ücretin istisnai ücret olduğunu hatırlatan Hak-İş Başkanı Arslan, asgari ücrette çalışanlara Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal destek

verildiğini söyledi. Türkiye'de asgari ücrette çalışma oranının toplam çalışanların yüze 40'ı olduğunu ifade eden Arslan Türkiye'de asgari ücretin genel bir geçim ücreti olduğunu söyledi.

"Türkiye, dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında dördüncü"

Gayrisafi milli hasıladan emeğin aldığı payın yüzde 24 olduğunu dile getiren Arslan, "Dünyada gelir eşitsizliği sıralamasında Türkiye; Meksika, Şili ve Kostarika'dan sonra dördüncü sırada. Türkiye gibi büyümesi devam eden, gayrisafi milli hasılatı 3 kat artmış bir ülke gelir adaletsizliği ve eşitsizliği bakımdan dünyanın en sondan dördüncü ülkesi. Bu bize yakışmıyor. Gayrisafi milli hasıladan emeğin aldığı pay OECD ülkelerinde ortalama yüze 50-60 seviyesinde. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 60- 70. Türkiye'de ise yüzde yirmidört. Yazıktır" dedi.

Stokçuluk yapanların merhametsiz olduğunu dile getiren Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Bizim ülkemizde asgari zamcıları var. Asgari ücret konuşulduğu zaman harekete geçiyorlar. Bu her zaman böyleydi. Adam stokçuluk yapıyor. Et yerine başka bir şey kesiyor. Şimdi kanun çalışmaları var. Bu suçu işleyenlere ceza vereceğiz. Bu işi yapanlar merhametsiz adamlar. İsteseniz kadar ceza verin. Onların parayla ilgili ilişkisine kesmezseniz merhametsizce zam yapmaya devam ederler" dedi.

"Ekonominin kötü yönetimi var"

Toplumun büyük bir bölümünde alım gücünün düştüğünü kaydeden Atalay, "Ekonominin kötü yönetimi var. Bunu bedelini emekli, çitçi ve işsiz ve asgari ücretli ödüyor. Öyle bir noktaya geldik ki kamuda 20 yıl çalışan işçiler asgari ücretin bir tık üzerinde ücret alacak seviyede. Önceden kamudaki işçi ücretleri özel sektöre örnek oluyordu" ifadelerini kullandı.

"Kamuda 950 bin kişi, örgütlülüğün dışında"

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kamu emekçisinin olduğunun altını çizen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Emeğin ve işin geleceği tartışılıyor. Onun için geleceği soyut normlar değil, somut olaylar denilecek. Esnek çalışmanı tartışıldığı bir zemindeyiz. İstihdamın konuşulduğu bir zemindeyiz. İşin ve emeğin geleceğini konuşacaksak bu konuyu yine emeğin bileşenleri, sendikalar, kamu ve eğitim kurumları olarak hep beraber bu konuları tartışmamız lazım. Bunun için de bu sosyal diyalog ortamını arttırmakta fayda görüyorum. Kamuda 4 milyona yaklaşık kamu emekçisi var. Memur emeklisi sayısı 2 milyon 300 binin üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla altı milyonu aşan geniş bir kitleden bahsediyoruz. Örgütlenme boyutuna baktığınız zaman kamuda 950 bin kişi, örgütlülüğün dışında duruyor. Örgütlülüğün kapsamının ve örgütlülük alanının genişletilmesine ihtiyaç var. Bu konuda yeniden tartışmaya ihtiyaç var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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