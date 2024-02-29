Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4,5 Büyüdü

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5 büyüme gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 geriledi.
Kişi başına GSYH değeri, 2023'te cari fiyatlarla 307 bin 952 lira (13 bin 110 dolar) olarak hesaplandı.
Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.
Öte yandan TÜİK, geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gitti.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2023 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,4 düzeyinde olmuştu.
Türkiye ekonomisinin 2014 yılından bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:
|Yıllar/dönemler
|Birinci çeyrek
|ikinci çeyrek
|Üçüncü çeyrek
|Dördüncü çeyrek
|Yıllık
|2014
|8,6
|2,8
|3,4
|5,5
|4,9
|2015
|3,5
|7,2
|5,7
|7,6
|6,0
|2016
|4,9
|5,0
|-0,7
|4,4
|3,3
|2017
|5,3
|5,3
|11,8
|7,3
|7,5
|2018
|7,5
|5,9
|2,5
|-2,6
|3,1
|2019
|-2,5
|-1,6
|1,0
|5,9
|0,9
|2020
|4,3
|-10,4
|6,4
|6,3
|1,9
|2021
|7,5
|22,3
|8,0
|9,7
|11,4
|2022
|7,8
|7,6
|4,1
|3,3
|5,5
|2023
|4,0
|3,9
|6,1
|4,0
|4,5
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Ekonomisi 2023'te Yüzde 4,5 Büyüdü - Son Dakika
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