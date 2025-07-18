Türkiye-Endonezya Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Endonezya Savunma Anlaşması

18.07.2025 16:02
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Türkiye, Endonezya ile birkaç milyar dolarlık savunma sözleşmesi imzaladı ve yeni anlaşmalar gündemde.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Endonezya ile savunma sanayisine yönelik birkaç milyar dolarlık sözleşme yaptıklarını, bunun birkaç katı kadar da yeni sözleşmenin gündemde olduğunu bildirdi.

Görgün, savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri ile 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın buluşmasında soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında önemli noktalara geldiğini belirten Görgün, ülkenin, yüksek teknoloji çözümlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya önem verdiğini söyledi.

Görgün, Avrupa'da havacılıkla ilgili şirketlerle ortaklıklar kurulmaya başlandığını bildirerek, farklı ülkelerdeki yatırımlar ve satış sonrası desteği sağlayabilecek bakım merkezleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı.

KOBİ'lere destek için ayırdıkları toplam bütçenin geçen yıl 25 milyon dolar olduğunu, 200'ün üzerinde firmanın başvuru yaptığını aktaran Görgün, 2025 yılı için yapılacak çağrıyı dün imzaladığını, duyurusunu yaparak kısa zamanda başvuruları alacaklarını ve KOBİ'lere nakdi kredi desteği sağlayacaklarını ifade etti.

"Türkiye elektronik harpta dünyada ilk 5 içinde"

Her sıcak çatışma ve gelişmeyi yakından takip ettiklerine, bu süreçlerde var olan ürünlere neler katılabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Görgün, "Elektronik harpta Türkiye dünyada ilk 5 içinde. Ordumuzun ihtiyaç duyduğu, ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği için ihtiyaç duyulan her türlü savunma sistemini yerli ve milli üretmek üzere teknoloji ordusu olarak gayretle çalışıyoruz." dedi.

Görgün, savunma sanayisi alanında çok geniş yelpazede çalıştıklarını belirterek, Avrupa'nın ve NATO'nun hava savunma sisteminin mimarisinin kurgulanması için kurulan konsorsiyuma ASELSAN'ın da seçildiğini belirtti. Bunun, geliştirilen sistemler ve teknolojilerin üst düzeyde olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Görgün, hava savunma ve füze sistemleri, SİHA'lar ile elektronik harp sistemlerinde gelinen noktanın önemine dikkati çekti.

Görgün, Türkiye'nin, kara araçlarında da dünyada önemli bir oyuncu olduğunu, 50'nin üzerinde ülkeye 5 binin üzerinde kara aracı ihraç ettiğini söyledi.

"Bu sene üç ALTAY tankını teslim edeceğiz"

Bu sene üç ALTAY tankını teslim edeceklerini belirten Görgün, "Firmamız Ankara'da büyük bir tank üretim fabrikası kuruyor. Hem onun açılışı hem de bunların teslimi birlikte yapılacak." ifadesini kullandı.

Görgün, teslim edilen tankların kalifikasyon testlerinin devam ettiğini ve kullanıcının ilave isteklerinin olduğunu aktararak, söz konusu tankların bir milli bayramda teslim edileceğini söyledi.

Dost ve müttefik ülkelerden Pakistan ve Endonezya'nın kendileri için kıymetli olduğuna işaret eden Görgün, iki ülkeyle savunma sanayisi alanındaki karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Pakistan'a savunma sanayi müşaviri atadıklarını anımsatan Görgün, şunları kaydetti:

"Endonezya'ya savunma sanayi müşaviri atanmasına karar verdik, seçimi de yaptık, yakında görevine başlayacak. Endonezya ile şu anda birkaç milyar dolarlık sözleşmemiz var, onun birkaç katı kadar daha yeni sözleşme söz konusu. Pakistan ile benzer şekilde çok yakın işbirliklerimiz, büyük çalışmalarımız var. Teknoloji paylaşımı, birbirimizin savunma sanayisini destekleyici ve güçlendirici faaliyetlerimiz var. Şirketlerimiz kesintisiz ziyaretlere, görüşmelere ve çalışmalara devam ediyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Endonezya, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Savunma, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Endonezya Savunma Anlaşması - Son Dakika

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