TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret

03.08.2022 21:00
TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Palandöken, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın ayakta kalması için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni bir salgın tehlikesinin esnafı zor duruma düşürebileceğini belirten Palandöken, şöyle konuştu:

"Bugün dünyayı saran iki olay başımızda. Birincisi Allah göstermesin salgın sürecinin yenilenme tehlikesi. İkinci bir kapanmaya hiç tahammülümüz yok. Birincinin yaralarını saramadık. Dolayısıyla bundan sonraki süreç artık salgının getirmiş olduğu sıkıntıları hafifletip bunu lehimize daha da geliştirmek. Nasıl geliştireceğiz? Daha çok çalışacağız. Daha çok hizmet edeceğiz. Var olan imkanlarla salgını fırsata çevireceğiz.

İkincisi çok yakınımızda bildiğiniz üzere savaş var. Rusya ile Ukrayna savaşı. Bunu da inşallah ki bir çözüme kavuşur. Türkiye bu konuda önemli mesajlar verdi. Bir koridor açmasıyla fiyatlarda belki bir gerileme sağlanması mümkün."

Devlete ödenecek borçlarla ilgili yeni bir yapılandırma beklediklerini vurgulayan Palandöken, "Bugün artık yeniden bir yapılanma lazım. Kredi, SGK ve vergi borcu gelmiş. Esnaf hepsini birden yatıramıyor. Bir yapılanmanın acilen yapılması lazım." dedi.

Gıda fiyatlarının yükselmesinde zincir marketlerin etkili olduğunu, fiyatların düşmesinin de esnafla sağlanabileceğini savunan Palandöken, "Esnafı da güçlü hale getirebilmek için devletin destek olması lazım. Bugün en çok destek olunacak kesim biziz. Fiyatı bizimle indirebilirsin." diye konuştu.

Ziyarette Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Palandöken'e günün anısına çini eserler takdim etti.

YORUMLAR
500
Başkan Önsay, uygulamalarıyla tepki çeken Çinigaz'a süre verdi Başkan Önsay, uygulamalarıyla tepki çeken Çinigaz'a süre verdi Kütahya Teknokent'e ek bina Kütahya Teknokent'e ek bina
Kaynak: AA

Türkiye, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 21:03:45. #1.12#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement