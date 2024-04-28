Türkiye, Exxon Mobil ile 2,5 milyon ton LNG anlaşması için görüşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Exxon Mobil ile 2,5 milyon ton LNG anlaşması için görüşüyor

Türkiye, Exxon Mobil ile 2,5 milyon ton LNG anlaşması için görüşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını artırmak için Exxon Mobil ile 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması için görüştüklerini açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini belirtti ve bu projelerin enerji sektöründe oyunun kurallarını değiştirecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

28.04.2024 17:39
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı.

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerine dikkati çekerek, anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı ve en uygun seçeneklere yöneleceklerini kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun yapımında Rusya ile işbirliği halinde olduklarını anımsatarak, Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore'nin de ciddi ilgisi bulunduğuna değindi.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da da petrol çıkarıp işlediğini aktaran Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aranacağını da ifade etti.

Bakan Bayraktar, yürütülen bu projelerin "oyunun kurallarını değiştirecek potansiyele sahip" olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Exxon Mobil ile 2,5 milyon ton LNG anlaşması için görüşüyor - Son Dakika

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