Türkiye Finans'ın 2021'de net karı 921 milyon 48 bin lira oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 2021'de konsolide olmayan karı 921 milyon 48 bin lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, 2021'de aktif büyüklüğünü bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artışla 116 milyar liraya yükselterek insan odaklı bankacılık anlayışını üretim ve dijitalleşme vizyonuyla birleştiren katılım bankası olmayı sürdürdü.

Son yıllarda gerçekleştirdiği üretime dönüş odaklı çalışmalarla Türkiye'nin üretim ve ihracat eksenli büyüme stratejisini destekleyen Türkiye Finans, 2021 yılında ülke ekonomisine 76 milyar lira değerinde katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, Türkiye'yi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliğinin, pandeminin yavaşlamasıyla 2021'de etkisini daha fazla hissettirirken, bir katılım finans kuruluşu olarak bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu anlayışla hem bireysel hem de ticari tarafta verdikleri finansman desteğinde hız kesmeyerek ülke ekonomisine 76 milyar liralık katkı sağladıklarını bildiren Akşam, kullandırılan fonları yüzde 29, gayrinakdi finansmanları ise yüzde 55 büyütmelerinde bu stratejinin payının büyük olduğunu vurguladı.

Akşam, "Aktif büyüklüğümüz 2020 yılı aralık sonuna göre yüzde 42 artışla 116 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyup yasal öz kaynaklarımızı yüzde 35 arttırarak 10 milyar TL'nin üzerine çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans olarak 2022 yılında ilk 10 banka arasına girme hedefini koruduklarını belirten Akşam, Banka'nın ana stratejilerinden birinin üretim, ticaret ve ihracata katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Bu alanlarda büyümenin öncülüğünü yapacaklarını, dijital bankacılık yetkinlikleriyle insan odaklı bankacılık anlayışını harmanlayarak toplumun farklı kesimlerini fonlamanın yanı sıra reel sektöre nakdi ve gayrinakdi finansman desteği sunmaya devam edeceklerini bildiren Akşam, "Türkiye'nin üreticisi, esnafı ve finans kuruluşlarıyla yılda en az 500 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasitede olduğunu biliyor ve bu hedefi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Türkiye Finans olarak bu hedefin gerçekleşmesi için toplumun farklı kesimlerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Toplanan fonlar içerisinde TL'nin payını yüzde 37 arttırdı

Murat Akşam, Türkiye Finans'ın 2021 yılında toplanan fonlarını yüzde 47 büyütürken, müşterilerine TL birikimlerini yüksek getiriyle değerlendirebilecekleri ürünler sunarak TL fonlarını toplanan fonlar içerisinde yüzde 37 arttırdığını belirtti.

Sürdürülebilir bir büyüme için TL tasarruflarının hem Türkiye hem de sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Akşam, 2021 yılında piyasaların en dalgalı olduğu dönemler dahil olmak üzere vatandaşlara TL üzerinden birikim yapmaya çağrıda bulunduklarını aktardı.

TL likiditesini başarıyla yönettiklerini belirten Akşam, şunları kaydetti:

"Bizim için küçük birikim yoktur, bütün birikimler büyüktür ve çok değerlidir. Bu anlayışımızın bir göstergesi olarak müşterilerimize, emek ve özveri ile elde ettikleri birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmelerine destek olmak amacıyla TL üzerinden çeşitli fon paketleri sunarak hızlı, kolay ve basit çözümlerle onların yanında olmayı sürdürdük. Ayrıca, 2021 yılı sonunda yürürlüğe giren kur korumalı TL mevduat modeline çok hızlı uyum sağlayarak piyasaya üç farklı katılma hesabı sunmayı başardık ve bu sayede toplam fon hacmimiz içerisinde dolarizasyonun aşağı yönlü çekilmesinde aktif rol aldık."

Müşterilerin TL birikimlerini yüksek getiriyle değerlendirebilecekleri ürünler sayesinde toplanan fonlar içerisinde TL fonlarını yüzde 37 arttırmanın son derece bilinçli bir tercih olduğunu belirten Akşam, "Katılma hesaplarımızdaki yüzde 57'lik büyüme, Türkiye Finans'ın fon kullandırım gücünü artıran bir diğer gelişme oldu." ifadesini kullandı.

"Dijitalleşme endeksinde yüzde 95'e ulaştık"

Türkiye Finans Genel Müdürü Akşam, 2021'in Türkiye'de bankacılık ve finans sektörünün dijitalleşmesinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs 2021'de devreye alınan uzaktan müşteri edinimi uygulamasının finansal kapsayıcılığın genişlemesi açısından büyük katkı sunduğunu ve rekabeti artırarak pazarın büyümesine neden olduğunu bildirdi.

Akşam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketiciler, finansal hizmetlere yer ve mekandan bağımsız olarak ihtiyacın doğduğu an ve yerde anında erişmek istiyor. Bankacılıkta kuralları değiştiren tüm gelişmelere ilk uyum sağlayan banka olma iddiamızı uzaktan müşteri edinimi sürecinde de başarıyla ortaya koyduk. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde bu yeni döneme en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduk. Görüntülü görüşme uygulaması hayata geçtiği tarihten itibaren dijitalden edindiğimiz müşterilerin yaklaşık yüzde 25'ini uzaktan müşteri edinimiyle bankamıza kazandırdık. Ayrıca, tüm müşterilere oranla aktif dijital müşteri oranımızı yüzde 76 seviyesine ulaştırdık. 2021 yılında Bankamızın toplam ürün satışının yüzde 50'sini dijital kanallardan gerçekleştirerek dijitalleşme endeksinde yüzde 95'e ulaştık. Tüm bu rakamlara baktığımızda görünmez bankacılık vizyonuna doğru ilerlediğimiz bu dönemde, Türkiye Finans olarak fark yaratan çalışmalarımızla geleceğin net bir resmini çizdiğimizi düşünüyorum."

Müşterilere her kanaldan ulaşarak onların hayatlarında ek bir süreç yaratmadan hizmet sunmanın insan odaklı dijital bankacılık anlayışının özünü oluşturduğunu belirten Akşam, "Açık bankacılığın giderek önem kazandığı bir ortamda hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ile müşterilerimize geleceğe meydan okuyan iş modelleri sunuyoruz. Vatandaşlarımızın, sadece bankamızın dijital kanallarından değil, iş birliği yaptığımız firmalar ve mobil platformlar üzerinden de müşterimiz olabilecekleri iş modelleri üretiyoruz. 2021 yılında ZUBİZU ile iş birliği yaparak hizmete sunduğumuz Extra Limit ürünümüz bunun en somut örneğidir. Uzaktan müşteri edinimi ile dijital finansman süreçlerini entegre ettiğimiz yepyeni iş modeli olan Extra Limit sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bir başka ilki de TFXTarget ile gerçekleştirdiklerini bildiren Akşam, her ölçekten yatırımcının kolaylıkla birikimlerini değerlendirmesine ve varlıklarını yönetebilmesine imkan tanıyan TFXTarget'a 2021 yılında yerli/yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonu işlemleri alım satım özelliklerini ekleyerek uygulamayı uçtan uca bir yatırım platformu haline getirdiklerini aktardı. Akşam, bu sayede her ölçekten yatırımcının Apple, Tesla, Microsoft gibi uluslararası markaların hisse senetlerini alıp satabildiklerini kaydetti.

Bankacılık dünyasındaki dijitalleşmenin yakın gelecekte görünmez bankacılığa evrileceğine işaret eden Akşam, 2020 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük yerel ve uluslararası markalarıyla iş birliği yaparak şube dışı hızlı finansman ve ödeme noktaları kurduklarını ve büyük bir finansman hacmi yaratarak ülke ekonomisine çok net bir katkı sunduklarını belirtti.